Yakıt krizi kapıda! Amcaoğlu zam kararını imzalamadı!

Akaryakıt fiyatlarının bu gece zamlanması bekleniyordu ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun zam kararına imza atmaması nedeniyle bu karar alınamadı. Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların oy birliği ile alınması nedeniyle karar yürürlüğe girmedi.

Zam kararı alınamaması durumunda tedarikçilerin zararına satış yapmayacağından dolayı piyasaya akaryakıt tedarikinin duracağı öğrenildi. SES KIBRIS, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile konuyu görüştü

Amcaoğlu: İmza atmam

Bakan Amcaoğlu, “Şu anda bir hükümet yok, sadece rutin işlerimizi yapıyoruz bakanlıklarda. Böylesine yüklü bir zamma ben imza atmam” dedi. İmza atmasının yasa dışı olduğunu da savunan Amcaoğlu, “Yasa ortadadır. Hükümet yoksa Maliye Bakanlığı bir emirname ile zam kararını alıp uygulamaya koyabilir” diye konuştu.