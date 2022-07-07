Yakıt sorunu, kriz masası oluşturuyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun içine düştüğü yakıt krizi Başbakanlık'ta kriz masası kurulmasına neden oldu.
Ülkede günlerdir yaşanan yakıt krizi ve bunun beraberinde getirdiği elektrik kesintileri saat 12.00'de Başbakanlık'ta düzenlenecek toplantıda geniş çaplı masaya yatırılacak.
Edinilen bilgiye göre, hükümet ortakları tüm vekilleriyle birlikte Başbakanlık'ta kriz toplantısına çağrıldı.
kaynak : kıbrıs postası
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