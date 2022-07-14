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Yakıtın tahliyesinde son durum ne?

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıtın yarısının tahliye edildiğini diğer yarısının akşama kadar tahliyesinin süreceğini açıkladı.
Yakıtın tahliyesinde son durum ne?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıtın yarısının tahliye edildiğini diğer yarısının akşama kadar tahliyesinin devam edeceğini belirtti.

İki römorkör eşliğinde dün Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaşan “Can Ka” isimli gemiden, yakıt ikmaline devam ediliyor.

Yaklaşık 13 bin tonluk yakıtı taşıyan gemiden yakıt tahliyesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri alındığı açıklandı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) konuşan, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, tahliyenin planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Yakıtın yarısının tahliye edildiğini kaydeden Akyiğit, tahliyenin bu akşama kadar süreceğini kaydetti.

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