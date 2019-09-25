yaklaşık 15 bin İngiliz Brexıt referandumu sonrası güney Kıbrıs’ta yaşamak için başvuru yaptı

Alithia gazetesi, başvurulardan çoğunun Baf’ta ikamet etmeye yönelik olduğunu ve 55 yaş üstü kişiler tarafından yapıldığını yazdı.
Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’ta ikamet eden, İngiliz üsleri de dahil yaklaşık 70 bin İngiliz’in bulunduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, başvurulardan çoğunun Baf’ta ikamet etmeye yönelik olduğunu ve 55 yaş üstü kişiler tarafından yapıldığını yazdı.
Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’ta ikamet eden, İngiliz üsleri de dahil yaklaşık 70 bin İngiliz’in bulunduğu belirtildi.
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