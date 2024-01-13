Yaklaşık 20,000 Ukraynalı Kıbrıs'a sığındı

Eurostat tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre Kıbrıs, bin nüfus başına 20,7 kişi ile Rus Ukrayna savaşlından sonra geçici koruma statüsü verilen Ukraynalı mültecilerin en büyük oranlarından birine sahip.

Eurostat tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre Kıbrıs, bin nüfus başına 20,7 kişi ile Rus işgalinden bu yana geçici koruma statüsü verilen Ukraynalı mültecilerin en büyük oranlarından birine sahip.



Son rakamlara göre, 30 Kasım 2023 itibariyle, Rus işgali nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan toplam 4.27 milyon üçüncü ülke vatandaşı AB'de geçici koruma altında yaşamaktadır.



Kasım ayı sonu itibariyle Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalanların 19,080'i Kıbrıs'a sığınmıştır. Sayının 18,635 kişi olduğu Ekim ayına kıyasla Kıbrıs'a sığınan kişi sayısında 445 kişilik bir artış olmuştur.



Kasım ayı sonu itibariyle Kıbrıs'ta bulunan kişilerin 3,585'i yetişkin erkek ve 10,425'i yetişkin kadın iken toplam 5,070'i çocuktur.



Bu arada Kıbrıs, 1000 kişi başına düşen 9,5 kişilik AB ortalamasıyla karşılaştırıldığında, 1000 kişi başına düşen 20,7 kişiyle geçici koruma statüsü altındaki kişilerin en yüksek oranlarından birine sahipti.



Kasım ayına kadar Ukrayna'dan gelen mültecilere en fazla ev sahipliği yapan ülkeler Almanya (1,235,960 kişi veya AB toplamının %28.9'u), Polonya (955,110 kişi, %22.3) ve Çek Cumhuriyeti (369,330 kişi, %8.6) olmuştur.

Ekim ayı sonuna kıyasla, mutlak yararlanıcı sayısında en büyük artışlar Almanya (+20,595, +1.7 yüzde), Çek Cumhuriyeti (+4,880, +1.3 yüzde) ve Norveç'te (+4,180, +6.9 yüzde) kaydedilmiştir.



AB üye ülkeleri arasında, yararlanıcı sayısı dört ülkede hafif bir düşüş göstermiştir: Polonya (-5,510 kişi, yüzde -0.6), İtalya (-160 kişi, yüzde -0.1), Fransa (-125 kişi, yüzde -0.2) ve Lüksemburg (-15 kişi, yüzde -0.4).



Rakamlar, Mart 2022'de AB Konseyi kararına dayanılarak Ukrayna'dan gelen mültecilere verilen ve Eylül 2023'te Mart 2025'e kadar uzatılan geçici koruma statüsüne atıfta bulunmaktadır.



Kasım ayı sonunda da Ukrayna vatandaşları geçici korumadan yararlananların yüzde 98'inden fazlasını oluşturuyordu. AB'de geçici korumadan yararlananların yüzde 46.3'ünü yetişkin kadınlar, yüzde 33.3'ünü çocuklar, yüzde 20.4'ünü ise yetişkin erkekler oluşturdu.