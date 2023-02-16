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Yaklaşık 40 ülkenin enerji bakanından deprem bölgesinin toparlanmasına destek sözü

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Yaklaşık 40 ülkenin enerji bakanından deprem bölgesinin toparlanmasına destek sözü
Yaklaşık 40 ülkenin enerji bakanından deprem bölgesinin toparlanmasına destek sözü

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaklaşık 40 ülkenin enerji bakanları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgenin toparlanması için destek sözü verdi.

IEA'nın bugün gerçekleştirilen Gaz Piyasaları ve Tedarik Güvenliği konulu Bakanlar Kurulu Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, bakanların Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 40 ülkenin enerjiden sorumlu bakanları, Türkiye'deki afetle mücadele, iyileştirme ve toparlanma çabalarına desteklerini sürdüreceklerini taahhüt ettiler" ifadesi kullanıldı.

Çevrim içi düzenlenen toplantıya ABD, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Komisyonu, İrlanda, Ukrayna dahil olmak üzere yaklaşık 40 ülkenin enerjiden sorumlu bakanları katıldı.

IEA Başkanı Fatih Birol da dün küresel enerji şirketlerine deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan ısıtıcı, taşınabilir güneş panelleri ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konteyner ev gibi ekipmanların tedarikine destek için çağrıda bulunmuştu.

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