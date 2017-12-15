“Yakmadan ısıtılan tütün ürünleri daha güvenli olabilir”

Birleşik Krallık Toksikoloji Komitesi (The Committee of Toxicology-COT), Sağlık Bakanlığı için gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda,yakmadan ısıtılan tütün ürünlerinin sigaralara kıyasla daha güvenli olabileceğini açıkladı.

Komite’nin raporuna göre, yakmadan ısıtılan tütün ürünlerini kullanan kişilerinmaruz kaldığı zararlı ve zararlı olabilecek kimyasallar, sigaraya göre yüzde 50 ile yüzde 90 arasında daha az.

İngiliz haber ajansı Reuters, geçtiğimiz günlerde, yakmadan ısıtılan tütün ürünleriyle ilgili yapılan bilimsel bir çalışmayı duyurdu. Reuters’ın haberine göre; Kıbrıs’ta da satılmakta olan IQOS gibi yakmadan ısıtılan tütün ürünlerinin sigaraya kıyasla daha güvenli olması muhtemel.

Habere göre, Birleşik Krallık Toksikoloji Komitesi (COT), yakmadan ısıtılan ürünlerin risk profilini ilkinceleyen resmi gruplardan biri oldu. Komite, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’na (Public Health England-PHE) sunduğu raporda, bu ürünleri kullanan insanların maruz kaldığı zararlı ve zararlı olabilecek kimyasalların,sigaraya göre yüzde 50 ila yüzde 90 arasında daha az olduğunu belirtti.

Komite Başkanı Alan Boobis, “Kanıtlar, yakmadan ısıtan ürünlerin kullanıcılara yine de bir risk oluşturduğunu gösteriyor. Yakmadan ısıtılan ürünlere geçen sigara kullanıcılarının maruz kaldığı riskte bir azalma olması muhtemel, fakat en iyi seçenek sigarayı tamamen bırakmak” dedi.

Kıbrıs’ta da satılıyor

Habere konu olan ısıtılmış tütün ürünleri arasında, Kıbrıs’ta da satılmakta olanIQOS da yer alıyor. Philip Morris International’in bir ürünü olan IQOS, tütünü yakmıyor, ısıtıyor. Bu nedenle duman çıkarmıyor, kül oluşturmuyor ve sigaraya kıyasla daha az koku bırakıyor.Aynı zamanda doyurucu ve gerçek tütün tadı sunuyor. IQOS, halen Japonya, Kanada, İtalya, İngiltere, İsviçre, Almanya, Rusya, Fransa’nın da aralarında bulunduğu 30’u aşkın ülkede satılıyor.