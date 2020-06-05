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Yakmak için aldığı odundan 43 yıl önce yazılan mektup çıktı

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Yakmak için aldığı odundan 43 yıl önce yazılan mektup çıktı
Yakmak için aldığı odundan 43 yıl önce yazılan mektup çıktı

Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan Salih Yiğit, yakmak için aldığı çam odunu yararken, içinde mektup, fotoğraf ve bozuk paralar olan şişe buldu. Şişenin, 43 yıl önce, Yusuf Bahri Eryılmaz tarafından dede evini tamir ederken hatıra olsun diye bahçede dikili çam ağacının içine yerleştirildiği ortaya çıktı. Yiğit, şişeyi Eryılmaz’ın oğlu ve torununa ulaştırdı. 

Yenicami Mahallesi’nde fırıncılık yapan Yiğit, yıkılan eski bir evin ahşap bölümleriyle bahçeden kesilen çam ağacını fırınında yakmak için satın aldı. Odunları küçük parçalara ayırırken şişeyi bulan Yiğit, Yusuf Bahri Eryılmaz’ın aynı mahallede oturan oğlu Vehbi Eryılmaz ve torunu Bahri Eryılmaz’a ’emaneti’ teslim etti.

Şişeyi görünce çok şaşırdığını ifade eden Yiğit, mektupta 150 yıllık dede evinin tarihinin yazdığını, Eryılmaz’ın oğlu ve torununu araştırıp bulduğunu söyledi.

Vefat eden babasının yazdığı mektubu okurken duygulanan, ailenin o evden yıllar önce taşındığını anlatan Vehbi Eryılmaz şunları söyledi: “Babam, dede evini 1977 yılında tamir ettirirken ileride hatıra olur düşüncesiyle bir şişe içerisine kendi el yazısı ile mektup, bozuk para ve kendi fotoğrafını koydu, ağaç arasına yerleştirdi. Burası yıkılırsa ya da herhangi bir şey hatıra olur diyerek oraya saklamıştı. Aradan yıllar sonra saklanan şişe, böylece ortaya çıkmış oldu.”

Yusuf Bahri Eryılmaz’ın torunu Bahri Eryılmaz ise şişeyi ve içinden çıkan mektup ile fotoğrafları ömür boyu saklayacaklarını söyledi.

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