Yakup Kürşad Yılmaz ile Erol Kurt’un KKTC’ye girişleri yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğünden gelen raporda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, T.C. vatandaşı3.3.1960 Giresun doğumlu Yakup Kürşad Yılmaz ve T.C. vatandaşı 4.6.1985 Susurluk doğumlu Erol Kurt’un, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlaki tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu nedeniyle Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine ve KKTC’ye girişlerinin yasaklanmasına karar verdi.”