Oyun dünyasının en kült serilerinden biri olan Yakuza'nın geliştiricisi Ryu ga Gotoku Studio, yeni oyunu Project Judge'ı PlayStation 4 platformuna özel olarak duyurdu.

Project Judge, 13 Aralık'ta Japonya, Asya ve Kore'de, 2019'da ise Batı'da çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun demosu şuan Japonya PlayStation Store üzerinden ulaşılabilir durumda.

Yapım hakkında öyle aman aman bir bilgi paylaşımında bulunulmadı ancak Project Judge'ın modern Tokyo'da geçtiğini ve bir seri cinayet davası üzerine odaklanacağını biliyoruz şimdilik. Hikayeyi daha da detaylandırmak gerekirse;

Yakuza yapımcısından Project Judge!

Takuya Kimura tarafından canlandırılan ana karakter Takayuki Yagami, son derece idealist bir savunma avukatıyken şimdi ise bir özel dedektif. Eski müvekkillerinden biri tarafından ihanete uğradıktan sonra, katillerin serbest kalmasına izin veren bir sahtekar olarak biliniyor.

Şimdi gizemli bir seri cinayet davası üzerinde çalışmakta ve davayı çözmek için soruşturma yeteneklerini sonuna kadar zorlamak zorunda. Genel olarak hikaye yapısına baktığımız zaman öyle aman aman derin bir konu işlenmiyor gibi geliyor ancak önemli olan nokta burada nasıl işleneceği.

Bakalım Project Judge bizlerle güzel bir hikaye sunumu yapabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.