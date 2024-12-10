Yalan Beyanda Bulunan Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

08 Aralık 2024 tarihinde, A.C.P. (28 yaşında, erkek), polis ekiplerine başvurarak park halindeki aracından çalındığını iddia ettiği 3.250 Euro ve 10.000 TL nakit paralar hakkında yalan ifade verdi. Yapılan incelemede, A.C.P.’nin bilerek yalan beyanda bulunduğu ve paraların aslında çalınmadığı tespit edildi.
A.C.P. hakkında amme fesatçılığı suçundan yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir
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