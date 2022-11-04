Yalancı diyabet nedeniyle günde 27 litre su içiyor

Bosna Hersek'in Fojnica şehrinde yaşayan Marin Cuturic, doğuştan sahip olduğu ender hastalık yalancı diyabet nedeniyle vücudunu susuz bırakmamak için günde 27 litreye kadar su içiyor.

Yalancı diyabet veya şekersiz şeker hastalığı (diabetes insipidus) teşhisi konulan 26 yaşındaki Marin Cuturic, nereye giderse gitsin yanına birkaç şişe su aldığını söyledi.

Çocukluğundan beri sürekli çay, süt gibi sıvı bir şeyler içmek istediğini anlatan Cuturic, “İstediğimi hemen vermezlerse ateşim çıkardı” dedi.

Ailesinin, kendisini bu garip sıvı isteği üzerine Bosna Hersek’in birçok şehrinde doktora götürdüğünü belirten Cuturic, “Teşhis Hırvatistan’ın Split şehrinde konuldu. Yalancı diyabet ya da şekersiz şeker hastalığı, hipofiz bezinin salgıladığı iki hormonun hasar görmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

“YETERŞ KADAR İÇMEYİNCE ATEŞİM ÇIKIYOR”

Cuturic, tedavisi bulunmayan bu hastalıkla yaşamayı öğrendiğini dile getirdi:

“Susuz kalmamam gerekiyor. Tahlillerimi Almanya ve İngiltere’ye de gönderdik. Ben durumu kabullendim. Böyle de yaşanabilir. Su benim hayat kaynağım. Yazın günde 27 litre su içiyorum. Kışın bu biraz azalıyor.”

“Dağa çıkacaksam yanıma 2-3 litre su alıyorum. Koşuya katılacaksam ya da bisiklet süreceksem su içme noktaları hazırlıyorum. Kaya tırmanışı yaparken zorlanıyorum. O zaman da tırmanıştan önce kendimi güvene alıyorum.

“Yeteri kadar su içmediğim zaman ateşim çıkıyor, hatta baygınlık geçiriyorum. Bir kez susuz kaldım. Arabamla ormanda kaza yaptım. Araba devrildi. Ormandan çıkana kadar susuz kalmıştım ama hemen su takviyesi yaptım.”

“Otobüs yolculuğu yapmakta da zorlanıyorum. Sık sık tuvalete gitmek zorunda kalıyorum. O zaman da herkes beni bekliyor. Su yerine bazen meyve suyu da içiyorum ancak tatlandırılmış her sıvının ardından canım yine su içmek istiyor.”

“GECE İKİ SAATTE BİR UYAN IP SU İÇİYORUM”

Böbreklerinin de yaşadığı durum nedeniyle çok çalıştığını söyleyen Cuturic, “Çok su içtiğim için böbreklerimin çalışması zayıflıyor. Doktorlar mevcut durumda böbreklerimin iyi olduğunu ve uzun yaşayacağımı söylüyor” ifadelerini kullandı.

Susadığında 1,5 litre yerine 1 bardak su içmesini tavsiye ettiklerini anlatan Cuturic, “Ancak o his benden çok daha güçlü. Suyu bardakla içmem yetmiyor. Gece her 2 saatte bir uyanıp su içiyorum” diye konuştu.

Cuturic, hayata olumlu bakmayı tercih ettiğini belirterek, “Bunu herkese tavsiye ediyorum. Baskı oluşturmayın. Her şey beyinde çözülüyor. İnsan istese yapamayacağı şey yok. Yeter ki istesin” dedi.

YALANCI DİYABET HASTALIĞI HAKKINDA

Yalancı diyabet, aşırı idrara çıkma, aşırı susama ve aşırı su içmeyle ortaya çıkan bir hastalık. En sık görüleni vazopressin adlı hormonun eksikliği sonucu oluşuyor. Bu tipi vazopressinin sentezlendiği hipotalamus, taşındığı hipofiz sapı ve salındığı arka hipofizin hasarına bağlı gelişiyor.

Tedavisi bulunmayan bu hastalığı olanların acil durumlar için tanısını gösteren bir kimlik veya bilezik taşıması gerektiği belirtilirken, bu şekilde acil su ihtiyacı kolayca fark edilebiliyor.