  • BIST 4.216,98
  • Altın 1002.966
  • Dolar 18.5611
  • Euro 18.4932
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Yalancı diyabet nedeniyle günde 27 litre su içiyor

» »
Bosna Hersek'in Fojnica şehrinde yaşayan Marin Cuturic, doğuştan sahip olduğu ender hastalık yalancı diyabet nedeniyle vücudunu susuz bırakmamak için günde 27 litreye kadar su içiyor.
Yalancı diyabet nedeniyle günde 27 litre su içiyor

Yalancı diyabet veya şekersiz şeker hastalığı (diabetes insipidus) teşhisi konulan 26 yaşındaki Marin Cuturic, nereye giderse gitsin yanına birkaç şişe su aldığını söyledi.

Çocukluğundan beri sürekli çay, süt gibi sıvı bir şeyler içmek istediğini anlatan Cuturic, “İstediğimi hemen vermezlerse ateşim çıkardı” dedi.

Ailesinin, kendisini bu garip sıvı isteği üzerine Bosna Hersek’in birçok şehrinde doktora götürdüğünü belirten Cuturic, “Teşhis Hırvatistan’ın Split şehrinde konuldu. Yalancı diyabet ya da şekersiz şeker hastalığı, hipofiz bezinin salgıladığı iki hormonun hasar görmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

“YETERŞ KADAR İÇMEYİNCE ATEŞİM ÇIKIYOR”

Cuturic, tedavisi bulunmayan bu hastalıkla yaşamayı öğrendiğini dile getirdi:

“Susuz kalmamam gerekiyor. Tahlillerimi Almanya ve İngiltere’ye de gönderdik. Ben durumu kabullendim. Böyle de yaşanabilir. Su benim hayat kaynağım. Yazın günde 27 litre su içiyorum. Kışın bu biraz azalıyor.”

“Dağa çıkacaksam yanıma 2-3 litre su alıyorum. Koşuya katılacaksam ya da bisiklet süreceksem su içme noktaları hazırlıyorum. Kaya tırmanışı yaparken zorlanıyorum. O zaman da tırmanıştan önce kendimi güvene alıyorum.

“Yeteri kadar su içmediğim zaman ateşim çıkıyor, hatta baygınlık geçiriyorum. Bir kez susuz kaldım. Arabamla ormanda kaza yaptım. Araba devrildi. Ormandan çıkana kadar susuz kalmıştım ama hemen su takviyesi yaptım.”

Otobüs yolculuğu yapmakta da zorlanıyorum. Sık sık tuvalete gitmek zorunda kalıyorum. O zaman da herkes beni bekliyor. Su yerine bazen meyve suyu da içiyorum ancak tatlandırılmış her sıvının ardından canım yine su içmek istiyor.”

“GECE İKİ SAATTE BİR UYAN IP SU İÇİYORUM”

Böbreklerinin de yaşadığı durum nedeniyle çok çalıştığını söyleyen Cuturic, “Çok su içtiğim için böbreklerimin çalışması zayıflıyor. Doktorlar mevcut durumda böbreklerimin iyi olduğunu ve uzun yaşayacağımı söylüyor” ifadelerini kullandı.

Susadığında 1,5 litre yerine 1 bardak su içmesini tavsiye ettiklerini anlatan Cuturic, “Ancak o his benden çok daha güçlü. Suyu bardakla içmem yetmiyor. Gece her 2 saatte bir uyanıp su içiyorum” diye konuştu.

Cuturic, hayata olumlu bakmayı tercih ettiğini belirterek, “Bunu herkese tavsiye ediyorum. Baskı oluşturmayın. Her şey beyinde çözülüyor. İnsan istese yapamayacağı şey yok. Yeter ki istesin” dedi.

YALANCI DİYABET HASTALIĞI HAKKINDA

Yalancı diyabet, aşırı idrara çıkma, aşırı susama ve aşırı su içmeyle ortaya çıkan bir hastalık. En sık görüleni vazopressin adlı hormonun eksikliği sonucu oluşuyor. Bu tipi vazopressinin sentezlendiği hipotalamus, taşındığı hipofiz sapı ve salındığı arka hipofizin hasarına bağlı gelişiyor.

Tedavisi bulunmayan bu hastalığı olanların acil durumlar için tanısını gösteren bir kimlik veya bilezik taşıması gerektiği belirtilirken, bu şekilde acil su ihtiyacı kolayca fark edilebiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekran karşısında geçirilen vakit göz hastalıklarının habercisi03 Kasım 2022 Perşembe 15:55
  • İleri yaşta az uyumak kronik hastalık riskini artırıyor03 Kasım 2022 Perşembe 15:32
  • Gribi hafife almayın03 Kasım 2022 Perşembe 14:26
  • Kışın hasta olmamak için nasıl beslenmeliyiz?03 Kasım 2022 Perşembe 13:55
  • Günde 5 saatten az gece uykusu kronik hastalıkları tetikleyebilir03 Kasım 2022 Perşembe 12:40
  • Sigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti03 Kasım 2022 Perşembe 10:48
  • Çocukluk çağında en sık rastlanan kanser: Lösemi!03 Kasım 2022 Perşembe 10:06
  • Düzensiz uyku, göz hastalıklarının habercisi02 Kasım 2022 Çarşamba 23:16
  • 7.000 kişi incelendi… Kilo vermek için en iyi saatler belli oldu02 Kasım 2022 Çarşamba 22:56
  • Covid-19 salgını çocukluk çağı obezitesini arttırdı02 Kasım 2022 Çarşamba 22:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti