Yalınkaya: 20 Aralık’a Kadar Maaşlar Ödenmezse Süresiz Greve Gideceğiz

Belediye Emekçileri Sendikası’nın, Lapta Belediyesi çalışanlarının 4 aydır maaş alamaması ve Lapta Belediye Başkanı’nın bu durum karşısında duyarsız davranması gerekçesiyle başlattığı süresiz iş bırakma eylemi 3. Gününe girdi.

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lapta Belediyesi yeni Hizmet binası önünde basın açıklaması yaparak, 20 Aralık Pazartesi gününe kadar, maaşların ödenmemesi durumunda süresiz iş bırakma eylemini, süresiz greve dönüştüreceklerini kaydetti.

Çalışanların haklarının gasp edilmemesi için mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Mustafa Yalınkaya, Hükümetlerin, belediyeler konusunda üzerlerine düşen görevleri yapmaması nedeniyle ülkede birçok belediyede benzer sorunlar yaşandığını da kaydetti.

Yalınkaya, “Sorunlarımız nettir, 28 belediyenin de ortak sorunları vardır ancak Lapta Belediyesi şu an 28 belediye içinde 4 maaş geriliği olan tek belediyedir.Lapta Belediyesi çalışanları şu an evlerine ekmek götüremiyor” dedi.