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Yalınkaya: Belediyeler reformu geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz

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 Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “belediyeler reformu geri çekilene kadar” mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. 
Yalınkaya: Belediyeler reformu geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz

 Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “belediyeler reformu geri çekilene kadar” mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. 

Yeniboğaziçi, Dikmen ve Esentepe Belediyelerinin Meclis önündeki eylemine yarın Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Beledilerinin de katılacağını söyleyen Yalınkaya, mücadelelerinin çoğalarak artacağını kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Yalınkaya, gerçekler gözetilerek değil haritalar üzerinde yapılan belediyeler reformuna karşı olduklarını ve geri çekilmemesi halinde eylemlerine belediyelerin katılım sayısını artırarak devam edeceklerini belirtti.

Önceliklerinin 51/95 saylı Belediyeler Yasası olduğuna da dikkat çeken Yalınkaya, bilimsel verilerden uzak acele hazırlanan bu reforma karşı olduklarını yineledi.

MECLİS ÖNÜDEKİ EYLEM DEVAM EDİYOR…YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Pazartesi günü Meclis önünde Yeniboğaziçi belediyesinin başlattığı eyleme, Dikmen ve Esentepe belediyeleri de destek verdi. Yarın da Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri eyleme destek verecek.

Eylem dolayısıyla pek çok iş aracı Meclis önüne park edildi. Belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve bölge halkı da eyleme destek veriyor.

Eylemden dolayı Meclis önündeki yol trafik akışına kapatıldı. 

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