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Yalınkaya belediyelere ait devlet katkı paylarıyla ilgili Başbakan Üstel’le görüşeceklerini açıkladı

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Yalınkaya belediyelere ait devlet katkı paylarıyla ilgili Başbakan Üstel’le görüşeceklerini açıkladı
Yalınkaya belediyelere ait devlet katkı paylarıyla ilgili Başbakan Üstel’le görüşeceklerini açıkladı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyelere ait devlet katkı paylarıyla ilgili sorunun görüşülmesi ve çözümü için Başbakan Ünal Üstel’le görüşeceklerini kaydetti.

Yalınkaya, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamasında, 28 belediye başkanı ve belediyelerde örgütlü BES, Dev-İş ve Mağusa Genel İş’in 8 Eylül Perşembe günü saat 14.30’da Başbakanlıkta toplantıya çağrıldığını ifade etti.

Mustafa Yalınkaya, görüşmenin tek gündem maddesinin, belediyelere ait devlet katkı payları olacağını da söyledi.
Belediyeler (Değişlik) Yasa Tasarı’nın Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde madde madde görüşülmeye devam ettiğini de kaydeden Yalınkaya, sürecin olumlu ve yapıcı şekilde ilerlediğini belirterek, “Umudumuz tasarının bir an önce Meclis’ sevk edilmesi. Sürecin yakın takipçisiyiz” dedi.

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