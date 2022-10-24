Yalınkaya: Her yıl ayrılan katkı paylarının hakkaniyet çerçevesinde kurgulanmalı

Yalınkaya'nın açıklaması şöyle:

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa ile ilgili Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili ara emri başvurusunu oy çokluğuyla Red ettti. Bağımsız yargımızın verdiği karara saygımız sonsuz, ancak birleştirmede yaşanacak hukuki mali ve idari sorunlar yaşanacağı aşikar, bu nedenle gerek hükümetlere gerek halkımıza gerekse bizler örgütlü sendikalara ve emekçilerimize büyük görevler düşmektedir. Bizim için hayati iki konu çok önemli birincisi 51/95 sayılı Belediyeler yasasının çok ivedi geçirilmesi, ikincisi ise her yıl ayrılan katkı paylarının doğru gerçekçi ve hakkaniyet çerçevesinde kurgulanması, bizim için bu konu halkımızın kaliteli ve çağdaş belediyecilik hizmetlerinden yararlanması hem de emekçilerimizin daha iyi şartlarda huzur ve refah içerisinde çalışma hayatlarını sürdürebilmeleri, 25 Aralık’tan itibaren yeni 18 belediyemiz şimdiden ülkemiz adına hayırlı olması dileklerimizle.