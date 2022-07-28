Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Maliye Bakanı ile Belediye Başkanları ve belediyelerde örgütlü sendikaların görüşmesinde taahhüt edilen ödeme ve tarihleri açıkladı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Maliye Bakanı ile Belediye Başkanları ve belediyelerde örgütlü sendikaların görüşmesinde taahhüt edilen ödeme ve tarihleri açıkladı

Yalınkaya: Ödemeler için takvimlendirme yapıldı

Maliye Bakanı Alişan Şan ile yapılan ve 10 Belediye Başkanı ve belediyelerde örgütlü 4 sendikanın Başkanının katıldığı toplantı sonrası açıklama yapan Yalınkaya, sendika ve belediyelerin kararları duruşu nedeniyle görüşmenin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Yalınkaya, ''Sayın Bakan, belediyelerin 2022 cari yılı içinde öngörülen katkı paylarının, artışlı bir şekilde en geç cuma gününe kadar yatırılacağı taahhüdünü verdi. 5 aylık katkı payı farklarının da en geç 7 Ağustos'a kadar yatırılacağını ancak maaş ödemede sıkıntılı olan belediyelere öncelik tanınarak hafta basında ödeme yapılabileceğini de söyledi. Ayrıca en kısa sürede belediyelerin devletten alacağı olan trafik cezaları ve su gibi ödemelerin de tümünün kapatılacağı sözünü aldık'' dedi.

''20 Ağustos'a kadar yine aynı komite toplanacak''

Gerek sendikaların gerekse belediyelerin tespiti olan; devlet katkı paylarının yıllık öngörülen bütçe ile gerçekleşen bütçe arasındaki açığın yıllardır belediyelere yatırılmadığı ve adeta kaçırıldığını hatırlatan Yalınkaya, bunu ilgili Bakanlığın da hükümet kanadının da kabul ettiğini ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu'nun da yaptığı çalışma neticesinde bu meblağın yaklaşık 200 milyon TL olduğunun anlaşıldığını ve 2022 yılında bu miktarın belediyelere eksik yatırılacağı tespitinin yapıldığını söyledi.

Yalınkaya, ''Bu konuda 20 Ağustos'a kadar yine aynı komite toplanacak ve bu çalışma sonucunda yasal düzenlemede dahil olmak üzere en geç Ağustos sonuna kadar yürürlüğe girip ödeme takvimi yapılacak şekilde bir araya gelinecek'' dedi.