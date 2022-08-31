  • BIST 3.171,21
  • Altın 1001.585
  • Dolar 18.1838
  • Euro 18.2852
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Yalınkaya: Şu an maaşlar ödenemeyecek durumda

» »
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyeler olarak Başbakan Üstel’den “belediyelere ayrılan katkı payını görüşmek üzere” randevu taleplerinin olduğunu açıkladı.
Yalınkaya: Şu an maaşlar ödenemeyecek durumda

Yalınkaya, randevu verilmemesi durumunda, pazartesi akşamı girilecek eyleml sürecini duyuracaklarını bildirdi.

Belediyelerde örgütlü 3 sendika Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İş’in çağrısı üzerine, “belediyelerin yerel gelirlerden alması gereken pay konusunu görüşmek üzere” sendikalar ve belediye başkanları bir araya geldi.

12 belediye başkanı katıldı

Sendika temsilcileri ve 12 belediye başkanının katılımıyla Merkez Lefkoşa’da gerçekleşen toplantının ardından BES Başkanı Yalınkaya, açıklamalarda bulundu.

Yalınkaya, yasaya göre halka daha iyi hizmet sunulabilmesi adına yerel gelirlerin yüzde 9.25’inin belediyelere aktarıldığını ancak öngörülen bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında büyük bir farkın olduğunu belirterek, yıllar boyunca hükümetlerin bu farkı yatırmayarak, belediyelerin hakkını gasp ettiğini öne sürdü.

Bu durumun tespit edilmesinin ardından temmuz ayında 24 belediye başkanının katılımıyla bir toplantı yapıldığını ve toplantının ardından Başbakan Ünal Üstel’le görüştüklerini belirten Yalınkaya, Başbakan’la görüşülmesinin ardından sorunun çözümü için Maliye Bakanlığı’nın görevlendirildiğini söyledi.

 “Maliye Bakanlığıyla toplantı sonuçsuz kaldı”

Konu üzerinde çalışılması için verilen 1 ay sürenin ardından, Maliye Bakanı’yla görüştüklerini aktaran Yalınkaya, bu görüşmede herhangi bir sonuca varılmayıp, yine Başbakan Üstel’e yönlendirildiklerini öne sürdü.

Yalınkaya, yaşanan gelişmeler ışığında bugün tekrardan belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, toplantıya 12 belediye başkanının katıldığını, birçoğunun da mazeret bildirdiğini kaydetti ve alınan kararlarda belediyelerin yüzde 50’sinden fazlasının hem fikir olduğunu dile getirdi.

Devlet katkı paylarında yaşanan bu sıkıntının, tüm belediyelerin ortak ve en büyük sorunlarından biri olduğunu aktaran Yalınkaya, son yansıtılan hayat pahalılığının ardından belediyelerin bütçelerinin durumunun daha da kötüleştiğine işaret ederek, şu an maaşları ödeyemeyecek, halka hizmet veremeyecek durumda olduklarını açıkladı.

Katılmayan belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Yalınkaya, özellikle Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın bugünkü toplantıda olmayışını eleştirdi ve Özçınar’ın Başbakan’la gerçekleştirilecek toplantıda olması gerektiğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GÜV. K. K.'dan Sert Açıklama31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:51
  • Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, görevinden istifa etti31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:40
  • 1 Eylül Dünya Barış Günü, adamıza barış sağlayacak bir geleceğin başlangıcı olsun31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:44
  • Belediyelerle ilgili tasarılar bugün de görüşüldü31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:23
  • KTSYD eğitim semineri düzenliyor31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:16
  • Hasan Küçük: Eğitim alanında reforma ihtiyaç var31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:11
  • UBP'de adaylık münhali31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:52
  • Polis: “Ehliyetsiz sürücü teminata bağlandı, kardeşinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor”31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:44
  • Öztürkler, “51/95 Belediyeler Yasasının Çalışmaları Çok Verimli Bir Şekilde Devam Ediyor”31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:36
  • İstatistik Kurumu, 5 – 18 Eylül tarihleri arasında adres listeleme çalışması yapacak31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti