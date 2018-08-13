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Yalınkaya ve ekibi yeniden aday

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Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sendika lokalinde gerçekleştirdiği basın toplantısında BES’in yönetimine yeniden aday olduklarını açıkladı.
Yalınkaya ve ekibi yeniden aday

Sendikal mücadelenin hayatın her alanında, özellikle de çalışma yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğu vurgulayan Yalınkaya, görev aldıkları iki yıllık süreçte özellikle örgütlü bulundukları belediyelerin de içerisinde bulundukları durumları dikkate alarak gerek Toplu İş Sözleşmelerinde gerekse de çalışma koşullarında iyi bir noktaya vardıklarını söyledi.

Şimdi önlerinde yeni bir sınavın olduğunu ve çalışanların önüne çıkacaklarını belirten Yalınkaya, beklentilerinin çalışan emekçilerin yeniden kendilerine onay vermesi ve bu onurlu göreve layık görmesi olduğunu ifade etti.

Ülkede yaşanan ekonomik krizin altını çizerek, “Geçen dönemden çok daha fazla bu dönemde sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz” diyen Yalınkaya, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin Kıbrıs’ı da fazlasıyla etkilediğini, o nedenle bu dönemde sendika ile üyelerin daha çok kenetlenmesi ve hakların korunması için çok daha fazla mücadele edilip geliştirilmesi yönünde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz dönemde sağlık alanında üyelere önemli hizmetler verdiklerini vurgulayan Yalınkaya, sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Kendi başkanlığından önce ki dönemde BES’in Başkanı olan Ulus Arpalıklı’nın yeniden yönetim kuruluna listelerinden aday olduğunu açıklayan Yalınkaya, bunun birçok nedeni olduğunu ancak en önemlisinin tecrübe olduğunu vurguladı. Daha zor bir dönemin kendilerini beklediğini söyleyen Yalınkaya, ekibe katılan iki yeni adayla daha güçlü bir kadro oluşturduklarına inandığını belirtti.

Yalınkaya açıklamalarının içerisinde hükümeti de eleştirerek, “Hükümet bir türlü bizim istek ve taleplerimize karşılık vermiyor” dedi. Özellikle Belediyeler Değişiklik Yasası ve Belediye Personel Yasası’nın altını çizen Yalınkaya,  Belediye Personel Yasası’na bağlı olarak geçmeyen sınav tüzüğü nedeniyle şu anda belediyelerde yetki karmaşası yaşandığını söyledi. Yalınkaya, Yine Toplu İş Sözleşmelerinin de yasa ile uyumlu olmadığını da belirtti. Yeni dönemde bunları çözmenin kendilerinin başlıca görevlerinden biri olduğunu ifade eden Yalınkaya, hükümete çok ciddi baskıları olacağını kaydetti.

Belediye Emekçileri Sendikası’nın olağan Genel Kurulu 1 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Gerekli nisap sağlanamaması halinde ise genel kurul 8 Eylül tarihine ertelenecek.

Belediye Emekçileri Sendikası’nın Olan Genel Kurulu’nda aday olacak olan Mustafa Yalınkaya’nın ekibi şu isimlerden oluşuyor;

 

Başkan Adayı;

Mustafa Yalınkaya

İşçi Yönetim Kurulu Adayları;

Elif Numan, Hüseyin Zabit, Ayhan Kalaycılar, Ulus Arpalıklı, Ali Ateş, Ali Doymuş

Memur Yönetim Kurulu Adayları;

Fatoş Anter, Fehim Şemmedi, Mithat Arsu, İbrahim Bulutbeyaz, Ecevit İnançoğlu

Disiplin Kurulu Adayları;

Şebnem Dereli Özkibar, Hüseyin Kaymaklılı, Ahmet Demiray

Denetleme Kurulu;

Ergin Yetken, Toykan Özdamar, Ecvet Orhon

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