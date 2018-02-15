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Yalınkaya: “Yenierenköy Belediyesi’nde ortaya çıkan sonuç utanç verici”

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Yalınkaya: “Yenierenköy Belediyesi’nde ortaya çıkan sonuç utanç verici”
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Yenierenköy Belediyesi’nde geçmişten gelen sorunların ortaya irade koyulup aşılamaması yüzünden ortaya çıkan sonucun utanç verici olduğunu kaydetti

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, şu an hükümette bulunan 4 partinin başkanlarının da, parti yetkililerinin de Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sorunları bildiklerini ifade ederek, özellikle seçim döneminde tüm siyasi partilerin bölgeyi ziyaret edip yaşanan sıkıntıları birinci ağızdan, dinlediklerini, hükümete gelmeleri halinde ortaya irade koyacakları yönünden taahhütler verdiklerini kaydetti.

Yalınkaya, şimdi bu taahhütlerin hayata geçmesi ve verilen sözlerin tutulması anlamında 4’lü koalisyonun önünde ilk ciddi sınavın durduğunu ifade etti.

Dün sabah İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars’la gerçekleştirilen görüşmede, bakandan gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etiklerini de belirten Yalınkaya, hükümetten beklentinin bu konunun acilen gündeme alınması ve somut olarak atılacak adımların en kısa sürede açıklanması olduğunu sözlerine ekledi.

 

(kıbrıs)

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