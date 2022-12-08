Yalınkaya: Yerel Seçim Süreci Midemi Bulandıırıyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, havada uçuşan vaadlerle hızlanan seçim sürecini takip ederken "müdesinin bulandığını" söyledi.

Yalınkaya, "Ne tvde ne de sosyal medyada gündeme girmek dahi istemiyorum midem bulanıyor söylemlerden" diye yakındı.

Genç tv'de konuşan Mustafa Yalınkaya şöyle dedi;

“Keşke daha mütevazi, daha görselden uzak, ayakları yere basan bizlerle istişare edecek sorunların temeline inebilseler, çalışanların ve bölge halklarının temel ihtiyaçları nelerdir ele alsalar… Gerçekten saygı duyacağım…

Gerçekleri halk biliyor. Ödediği vergilerin karşılığı bu mu, hizmet diye. Seçim sathı mahalline girilir. partimiz çok önemli… Ben de buna dayanamıyorum.

Ne tvde ne de sosyal medyada gündeme girmek dahi istemiyorum midem bulanıyor söylemlerden… gerçekler burada diyoruz. Birleştirilen belediyeler arasında bizi bekleyen kaoslar… Ne intibaklar ne de bir şey var ortada. İşin içine o müdür mü olacak, oradan mı gelen buradan mı gelen müdür olacak… Sınav tüzüğü, liyakat.. Bunlar bizim için çok önemli…”