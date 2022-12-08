  • BIST 4.846,15
  • Altın 1073.754
  • Dolar 18.6393
  • Euro 19.6398
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Yalınkaya: Yerel Seçim Süreci Midemi Bulandıırıyor

» »
Adayları izleyen BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yerel seçim sürecinin midesini bulandırdığını söyledi…
Yalınkaya: Yerel Seçim Süreci Midemi Bulandıırıyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, havada uçuşan vaadlerle hızlanan seçim sürecini takip ederken "müdesinin bulandığını" söyledi. 

Yalınkaya, "Ne tvde ne de sosyal medyada gündeme girmek dahi istemiyorum midem bulanıyor söylemlerden" diye yakındı. 

Genç tv'de konuşan Mustafa Yalınkaya şöyle dedi; 

“Keşke daha mütevazi, daha görselden uzak, ayakları yere basan bizlerle istişare edecek sorunların temeline inebilseler, çalışanların ve bölge halklarının temel ihtiyaçları nelerdir ele alsalar… Gerçekten saygı duyacağım…

Gerçekleri halk biliyor. Ödediği vergilerin karşılığı bu mu, hizmet diye. Seçim sathı mahalline girilir. partimiz çok önemli… Ben de buna dayanamıyorum.

Ne tvde ne de sosyal medyada gündeme girmek dahi istemiyorum midem bulanıyor söylemlerden… gerçekler burada diyoruz. Birleştirilen belediyeler arasında bizi bekleyen kaoslar… Ne intibaklar ne de bir şey var ortada. İşin içine o müdür mü olacak, oradan mı gelen buradan mı gelen müdür olacak… Sınav tüzüğü, liyakat.. Bunlar bizim için çok önemli…”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: İmdadımıza Türkiye yetişti08 Aralık 2022 Perşembe 16:28
  • GÜV.K.K ve PGM bütçeleri onaylandı!08 Aralık 2022 Perşembe 16:23
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden Özyalçın Şirketler Grubu’na Teşekkür Ziyareti!08 Aralık 2022 Perşembe 16:19
  • Zerrin Üstel Kadın Mahkumları Ziyaret Etti08 Aralık 2022 Perşembe 15:57
  • Polisten Sahte Para Uyarısı08 Aralık 2022 Perşembe 15:52
  • Feyzioğlu: Yanınızda olacağımızı taahhüt ediyoruz08 Aralık 2022 Perşembe 15:40
  • Eczacılık ve Zehirler Yasasına Aykırı Hareket08 Aralık 2022 Perşembe 15:35
  • Dört kadını taciz etti!08 Aralık 2022 Perşembe 15:31
  • Özkurt: Hukuk süreci başlatılmıştır08 Aralık 2022 Perşembe 15:28
  • Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi08 Aralık 2022 Perşembe 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti