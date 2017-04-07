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“Yalnız Değilsin” oyunu mayıs sonuna kadar sahnelemeye devam edecek

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“Yalnız Değilsin” oyunu mayıs sonuna kadar sahnelemeye devam edecek
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Yalnız Değilsin” oyunu sahnelenmeye devam ediyor. Oyun, Lefkoşa’da Okullar Yolu’ndaki binada cuma akşamları saat 20.00’de sahneleniyor.

Oyun, Lefkoşa’da Okullar Yolu’ndaki binada cuma akşamları saat 20.00’de sahneleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre seyirciyle ilk kez 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde buluşan Cevahir Caşgir’in yazıp yönettiği,  Zehra Evliya Parıldak, Cevahir Caşgir ve Çağda Özsoy’un oynadığı “Yalnız Değilsin” oyunu mayıs sonuna kadar sahnelenmeye devam edecek.

“Yalnız Değilsin” internet üzerinden tanışan iki kadının tesadüflerle dolu birbirini tanıma ve birbirlerinin “hayatlarına dokunma” sürecini anlatıyor.

Rezervasyon ve bilgi almak isteyenlerin 2280191 - 2287191 numaralı telefonlara ulaşabilecekleri belirtildi.

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