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Yalova Spor Kulübü açıklama yaptı...

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Yalova Spor Kulübü açıklama yaptı...
Yalova Spor Kulübü açıklama yaptı...

Geçtiğimiz hafta sahamızda oynanan Karşıyaka maçı sonrasında disiplin kuruluna sevk edildiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Yalova Spor Kulübü uzun zamandır, sahasına gelen takımlara karşı misafirperverliğini göstermekte ve ‘spor dostluk ve kardeşliktir’ prensibiyle hareket etmektedir. Sahamızda çıkan olaylarda Yalova taraftarının hiçbir şey yapmadığı açıkça görülürken, neden sadece kulübümüzün disipline sevk edildiği ise kafalarda soru işareti yaratmaktadır. Olayların büyümemesi için emniyet güçleri de büyük bir özveri göstermiştir.

Pazar günü kendi sahamızda oynadığımız Karşıyaka maçında, saha içi ve dışında kısa süreli tartışmalar yaşanmıştır. Taraftarlarımız yaşanan olayları yatıştırmış ve olayın büyümemesini sağlamıştır. Buna rağmen maç devam ederken rakip takım taraftarı bir kadının sahaya girmesi, tansiyonun yeniden yükselmesine sebebiyet vermiştir. Bu esnada küfreden rakip takım taraftarlarını uyaran ve kavga çıkmaması için telkinlerde bulunan eski başkanımızın “kavga çıkarttığı” iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Yalova taraftarları, her zaman olduğu gibi sağ duyulu davranmış ve hiçbir olaya karışmamıştır. Karşıyaka’nın bu ligde iddialı olmak istemesini anlıyor ve heyecanlarını anlayışlar karşılıyoruz. Yalova’nın bu yollardan birçok kez geçtiğini hatırlatır, sahamızda gerilim yaratmak için gelen art niyetli kişilerin oyununa gelmeyeceğimizi bildirmek isteriz.

Sahamızda olay çıkmasına engel olan emniyet güçlerine de emekleri için teşekkürü bir borç biliriz.

 

YSK YÖNETİM KURULU

06/10/2022

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