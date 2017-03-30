Yalova, yarı final biletini kaptı!

Koop Bank Kıbrıs Kupası Çeyrek final rövanş karşılaşmasını da Yalova kazandı

Yalova’nın cezası nedeniyle 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan Koop Bank Kıbrıs Kupası Çeyrek final ikinci karşılaşmasını da 3-2 kazanan Yalova, yarı finale yükselen takım oldu

STAT: 20 Temmuz Mete Adanır Stadı.

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Ali Akçınar, Kaan Koday.

YALOVA: İrfan Özbay, Ali Özbahar, Yusuf Özbahar, Mahmut İneci, Aykut Esmerarslan, Cemal Yaşınses, Erdinç Börekçi, Buğra Barın, Yusuf Özbahar, İsrael Iffeny Abia (Mehmet Kum), David Anomel Annas (Mithat Küçükakaçalı) (Emmanuel Cloyyey), Erkan Neval Esentürk.

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Ali Akbulut, Özcan Saygı, Daniel Addo, Hakan Altın, Abdou Fatawou Dodja, Hascan Kırmaz, Derviş Özeralp (Tayfun Doğan), Burak Ateş (Emin Günal), Gökhan Özer, Hüseyin Taşçı.

GOLLER: Dk:2, dk:45 David Anomel Annas ve dk:50 Ali Özbahar (Yalova); dk:71 Hascan Kırmaz ve dk:87 Hakan Altın (Gençlik Gücü).

Koop Bank Kıbrıs Kupası Çeyrek Final ikinci karşılaşmada, Yalova rakibi Gençlik Gücü’nü 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yalova’nın cezası nedeniyle 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynan karşılaşmaya ev sahibi Yalova adeta gol ile başladı.

2’nci dakikada, sağdan gelişen Yalova atağında ceza sahasında buluşan David Anomel Annas’ın sağ çaprazdan düzgün vuruşunda top ağlarla kucaklaştı, Yalova:1 – Gençlik Gücü:0.

15’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hascan Kırmaz’ın sağdan ortasında, topa yükselen Abdou Fatawou Dodja kaleci sahası içerisinde topa vuramadı.

28’inci dakikada, Gençlik Gücü savunmasının arasına giren David Anomel Annas’ın aşırtma vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

45’inci dakikada, Erdinç Börekçi’nin ara pasında topla buluşan Erkan Neval Esentürk’ün sol yan çizgiden geriye kestiği topu David Anomel Annas gelişine bir vuruşla ağlara yolladı ve ilk yarının sonucunu Yalova:2 – Gençlik Gücü:0 olarak belirlendi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine ev sahibi Yalova oldu.

50’nci dakikada, Mithat Küçükakaçalı’ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ali Özbahar, yerden düzgün bir vuruşlar topu ters köşeden ağlara yolladı, Yalova:3 – Gençlik Gücü:0.

71’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hakan Altın’ın pasında topla buluşan Hascan Kırmaz’ın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla kucaklaştı, Yalova:3 – Gençlik Gücü:1.

87’nci dakikada, Gençlik Gücü’nün kazandığı köşe atışını Hascan Kırmaz kullandı, ön direğe gönderdiği topu Hakan Altın kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ve karşılaşmanın skorunu Yalova:3 – Gençlik Gücü:2 olarak ilan etti.

İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Yalova, 3-2’lik galibiyetle yarı finale yükselen taraf olmayı başardı.