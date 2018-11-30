Yamaç paraşütünün ipi koptu: Turistin hayatını kurtaran pilot öldü (video)

Hindistan'da yamaç paraşütü yapmak isteyen turist ve paraşütün pilotu, yere çakıldı. Turisti kurtaran pilot hayatını kaybetti.

Kalimpong bölgesinde yaşanan olay 'I love Siliguri' isimli facebook sayfasından paylaşıldı.

Hindistan'a tatile giden 32 yaşındaki Gaurav Choudhary, bölgede yaygın bir turizm faaliyeti olan yamaç paraşütünü denemeye karar verdi.

İkili havalandıktan kısa bir süre sonra paraşütün ipi koptu.

Pilot Purushottam Timsina, paraşütü dengeli bir şekilde yere indirmeye çalıştı ve Gaurav'u makul bir yükseklikten aşağı bırakmayı başardı ancak kendini kurtaramadı.

Gaurav olayı bacağındaki kırıkla atlatırken, paraşüt pilotu hayatını kaybetti.

Olayın ardından Gaurav ve arkadaşları durumu polise bildirdi ve paraşüt pilotu için yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyledi.

Görüntülerde de pilotun kaskı olmadığı göze çarpıyor.

İSVİÇRE'DE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

İsviçre'de yamaç paraşütü yapmak isteyen Amerikan turist, paraşütün pilotu onu bağlamayı unutunca korku dolu anlar yaşamış, ancak ikisi de sağ salim karaya inmeyi başarmıştı.

Video sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.