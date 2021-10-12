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Yamaçparaşütü Milli Takım Deneyim Kazandı

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7 Ekim tarihinde Makedonya’da organize edilen dünya şampiyonasına milli takımı sporcularımız Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi sponsorluğunda katıldığı yarışmaya 61 sporcu katılarak yarıştı.
Yamaçparaşütü Milli Takım Deneyim Kazandı

Yamaçparaşütü hedef Avrupa kupası (Paragliding Accuracy World Cup) Makedonya ayağına Türkiye Milli takım adına katılan Umut Akçil, Cemal Direkci, Serhat Karaduman’dan oluşan milli takım ekibimiz deneyim kazandı.

7 Ekim tarihinde Makedonya’da organize edilen dünya şampiyonasına milli takımı sporcularımız Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi sponsorluğunda katıldığı yarışmaya 61 sporcu katılarak yarıştı.

 

Yamaçparaşütü Milli Takım Deneyim Kazandı

Makedonya’da düzenlenen Yamaçparaşütü dünya şampiyonasına Türkiye Milli takım adına katılan sporcularımız başarı elde edemedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu sponsorluğunda Yamaçparaşütü dünya şampiyonasına Umut Akçil, Cemal Direkci, Serhat Karaduman’dan oluşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli takımı sporcuları Türkiye Milli takım adına katıldıkları yarışmada beklenilen başarıyı yakalayamadığı yarışmaya 61 sporcunun katıldığı Yamaçparaşütü dünya şampiyonası 8 tur sonucunda Umut Akçil dörüdüncü, Cemal Direkci beşinci olurken, maddi sıkıntılardan dolayı 1 kişi eksi katılım gösterdiklerinden dolayı takım halinde başarılı elde edilemedi. Yarışmada Umut Akçil son uçuşda yere düşmesi sonucu birinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

Makedonya’da düzenlenen Yamaçparaşütü dünya şampiyonasına katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli takımı sporcularına beklenilen destek ve katkılar yapılmaması Milli takım kafilemizi üzdü.

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