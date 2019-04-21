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''Yan baktı'' diye 8 kişi demir coplarla kavga etti

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20 Nisan 2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gazimağusa’da, 8 kişi birbirlerine tasarruflarında bulundurdukları demir cop, profil demir ve metallerle vurmak suretiyle bir kavgada yer aldı.
''Yan baktı'' diye 8 kişi demir coplarla kavga etti

20 Nisan 2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gazimağusa’da, Gülseren yolu üzerinde umumi bir yer olan pide fırınında, Gazimağusa sakinleri F.G, B.G.E ve A.Ö bir taraf olup kendilerine baktıkları gerekçesiyle Gazimağusa sakinleri A.O, A.O, J.E, S.Y ve ismi belirlenen ancak bulunamayan V.Y isimli kişiler bir taraf olup birbirlerine tasarruflarında bulundurdukları demir cop, profil demir ve metallerle vurmak suretiyle bir kavgada yer aldı.

Mesele ile ilgili bağlantılı olan zanlı S.Y ve aranmakta olan zanlı V.Y kendileriyle kavga ettikleri gerekçesiyle olay mahallinde bulunan diğer taraf zanlısı B.G.E’ e ait salon araca tasarruflarında bulunan demir cop ve profillerle kasten ve kanunsuz olarak vurup hasara uğratmışlardır. Mesele ile ilgili olarak olay mahallinde bulunan bir adet demir cop, bir adet inşaat demiri ve iki adet profil demir polis tarafından bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı V.Y hariç diğer zanlılar tutuklandı.

kavga-kasti-hasar-vs-1.jpgEk tutukluluk talebiyle 7 zanlı kavga ve rahatsızlık, tecavüzkar alet taşıma ve kasti hasar suçlamaları ile ilgili olarak bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Umut İnan huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikat memuru olay ile ilgili aktardığı olgularda, zanlı B.G.E nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, zanlı V.Y nin ise aranmakta olduğunu belirtti.

kavga-kasti-hasar-vs-3.jpgZanlı B.G.E’ nin vermiş olduğu ifadenin tekzip veya tespiti yanında kamera kayıtlarının incelenmesi ve aranan zanlının bulunabilmesi maksadıyla zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti. (MHA)

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