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Yanağındaki sivrisinek ısırığından solucan çıktı

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Rusya'da doktorlar sivrisinek tarafından ısırılan bir kadının yanağından 12 santimetrelik bir solucan çıkardı. Hastayı ameliyat eden cerrah, 10 yıllık kariyerinde ilk kez böyle bir vaka gördüğünü söyledi.
Yanağındaki sivrisinek ısırığından solucan çıktı

51 yaşındaki kadın, yanak bölgesinde şişlik ve kaşıntı şikayeti ile Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Lyubertsy kasabasındaki bir hastaneye başvurdu.

Yapılan muayenenin ardından doktorlar, hastanın iyi huylu bir tümörü olduğundan şüphelendi ve tümörün alınmasına karar verdi.

Çene-yüz cerrahisi bölüm başkanı Sergey Grevtsev, “Lokal anestezi altında kesi yaptıktan sonra çatlağın kalınlığında bir solucan başı bulduk”dedi.

Doktor, solucanın faaliyeti nedeniyle kadının yanağında bir iltihaplanma sürecinin geliştiğini ve bunun sonucunda kaşıntıya neden olduğunu açıkladı.

Grevtsev, "Şiş bölgeyi kestik ve 12 cm uzunluğunda bir solucan çıkardık" dedi ve bunun on yıllık cerrahi pratikte gördüğü ilk vaka olduğunu söyledi.

Görünüşe göre parazit, helmintiyazis bulaşmış bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra kadının yanağına yerleşti.

Sağlık bakanlığı bir basın açıklamasında evcil hayvanların da bu enfeksiyonu taşıyabileceğini söyledi.

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