Yanal giderse Alex geliyor iddiası

Gündeme gelen isimler arasında Tayfun Korkut ve Erol Bulut da bulunuyor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılması durumunda yönetimin, eski futbolcuları gündemine aldığı belirtildi. Listenin ilk başında ise Alex de Souza yer alıyor.

Alex’in, sezon ortası görev kabul etmeme ihtimalini dikkate alan yönetimde, Tuncay Şanlı-Emre Belözoğlu-Volkan Demirel üçlüsüyle sezonu tamamlama görüşü ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Brezilya’da yaşayan Alex de Souza, Fenerbahçe’yi eski tercümanı Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor. Güzel, takımının bütün maçlarını yerinde izleyerek Alex’e bilgi veriyor.

Diğer taraftan Alanyaspor’da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor.



İsmi sarı lacivertli ekiple anılan diğer isimler ise Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut.