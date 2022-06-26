"Yanan alanlara fidan dikmek hata olacak"

HP Tarım Komitesi yazılı açıklamasında doğaya kendini yenilemek ve iyileştirmek için biraz zaman verilmesinin şart olduğunu vurguladı ve bölgeye iş makinelerinin fidan dikimi için teraslama benzeri işler için girmesinin doğaya daha da fazla zarar vereceğini belirtti.

Açıklamada “Akdeniz’de yer alan çam ormanları ve makilerin yangına karşı adaptasyon geliştirdikleri yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur” denildi.

Halkın Partisi Tarım Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Akdeniz’de yer alan çam ormanları ve makilerin yangına karşı adaptasyon geliştirdikleri yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur.

Bilimsel çalışmalar aynı zamanda yangına maruz kalmış Akdeniz ormanlarının yenilenmesine yardımcı olmak için, alanı agresif insan faaliyetlerinden (yapılaşma, iş makineleri ile alana girme, zeytinlik gibi tarım alanına dönüştürme vb.) korumak gerektiğini göstermektedir.

Yanmış ağaçların kesimi için alelacele alana girmek biyoçeşitliliğe zarar verecek riskler taşımaktadır. Yanmış ağaçların birçok böcek ve kuş türü için yaşama ortamı oluşturarak biyoçeşitliliğe destek verdiği gibi, yanan ağaçların zamanla devrilerek toprağa karışmasının ormandaki madde döngülerinin ve ekosistem fonksiyonlarının gerçekleşmesini desteklediği bilinmektedir.

Yine bir çok bilimsel çalışmaya ve uzman görüşüne göre ekolojik açıdan daha da vahim sonuçlar doğmasına yol açan diğer faaliyetin yanan alanların sürülerek ya da teraslanıp sonrasında fidan dikimi yapılarak ağaçlandırılmasıdır. Ağaçlandırma öncesi arazi hazırlığı için alana iş makinaları girmekte ve yangın sonrasında sürgün verebilen bitkileri ortadan kaldırmaktadır. Alanın sürülmesi, toprak içerisinde baharda çimlenmeyi bekleyen onlarca bitki türünü de yok etmektedir.

Bu nedenle, yanan ormanların kendi kendini iyileştirme yeteneğini göz önünde bulundurarak doğal olarak kendini restore etmesine müsaade etmek ve zaman vermek gerekmektedir.

Tüm bunlar düşünüldüğünde, yapılması gerekenin öncelikle yangın alanlarının koruma altına alınmasını sağlamaktır.

Yanan alanların kendini restore etmesine izin vermek, sonrasında eğer ihtiyaç duyulursa, doğru bitki türleri ve doğru yöntemler ile kendini yenileyemeyen alanları ıslah etmek en doğrusu olacaktır.”