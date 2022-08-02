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Yanan ormanların eski haline dönmesi 60 yılı bulabiliyor

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Yanan ormanların yeniden orman haline gelebilmesi için ağaçların büyüme sürelerinin değil, ekosistem oluşturma sürelerinin önemli olduğunu belirten uzmanlara göre bu süreler 20 ile 60 yıl arasında değişebiliyor.
Yanan ormanların eski haline dönmesi 60 yılı bulabiliyor

Sıcak yaz aylarında birçok ülke orman yangınlarıyla mücadele ederken yanan alanların yeniden orman olabilmesi için sadece ağaç dikmek çözüm olmuyor. Uzmanlara göre ormanların, ekolojik sistemiyle değerlendirilerek eski haline dönüştürülmesi gerekiyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı, orman yangınlarının dünya genelinde yüzde 90 oranında insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Yenilenebilme kapasitelerini korudukları takdirde ormanların yenilendiğini ifade eden Kavgacı, "Karaçam ekosistemlerinde örtü yangını olduğunda, bu ağaç, kalın kabuğu sayesinde ölmüyor. Ölmediği için toprağa düşen tohumlarından hızlı bir şekilde yenileniyor. Ancak yangın rejimi değiştiği için örtü yangını olarak gerçekleşmesi gereken yangınlar artık tepe yangını olarak gerçekleşiyor. Bu durumda karaçam tohum kaynağını kaybediyor çünkü karaçam kozalağı bir adaptasyona sahip değil." şeklinde konuştu.

Kavgacı, yangın ve bitki örtüsü üzerindeki ilişkilerin bilinmesi ve yenileme çalışmalarının nasıl olacağına, nerelerin ağaçlandırılacağına, nerelerde doğal gençleşme veya doğal gençleştirme yapılacağına karar verilmesi ve yangın sonrası hızlı bir ekolojik değerlendirme ve dirençli bir orman planlaması yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Bütün orman yangınlarının ağaçlar, hayvanlar ve bitkiler (ekosistem) üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını ve bitkilerin ekosistemin dominant yaşam formları olduğunu işaret eden Kavgacı, "Bitkilerin oluşmasıyla birlikte onlara bağlı olarak diğer canlı türlerinin de o alana geri geldiğini görüyoruz." dedi.

AĞAÇ TÜRLERİNE GÖRMEN ORMANLARIN OLUŞMA SÜRESİ
 

Ağaçların yeniden ekosistem oluşturma sürelerinin, türlerine göre değişkenlik gösterdiğini belirten Kavgacı, "Sarıçam ve karaçam ağaçları 40-50, kızılçam 20'li yaşlarda orman kurar. Kayın 40-50'li yaşlarda, ladin 50-60 yaşlarda, servi 20-30'lu yaşlarda sağlıklı orman diyebileceğimiz yapıya kavuşabilirler. Meşelerin daha geç, 50-60 yılda bir orman ekosistemi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Orman, kendi içinde bileşenlerinin olduğu, bunların karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir ekosistemdir. Ağaçlandırmayla biz sadece orada dikim yapmış oluyoruz. Orada yeniden bir ekosistemin oluşması onlarca yıl alıyor. Bu rakamlar ekosistemin meydana gelme süresi. Yoksa ağaç dikimi yaptığınızda rahatlıkla 10-15 yıl sonra bir kapalılık oluşabilir." diye konuştu.

Yangından sonra yanan ağaçların kesilip alandan çıkarılması gerektiğini dile getiren Kavgacı, bu işlemin çimlenmeler başlamadan yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

KONTROLLÜ ORMAN YANGINLARI NEDİR?
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Güner, yangın sonrası yapılması gerekenler noktasında orman mevzuatına dikkati çekerek, "Bir orman alanı yandığında, orman işletmesindeki diğer işler hemen bırakılır, yanan alan üzerine yoğunlaşılır. Yangın artıkları hemen temizlenir, yanmış ağaçlar kesilir, alan hemen sürülür. Kış mevsiminde ağaçlandırma yapılır. Alanın etrafı tel çit ile çevrilir ve ağaçlandırma işlemi bitmiş olur." dedi.

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