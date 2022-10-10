  • BIST 3.592,03
  • Altın 1001.147
  • Dolar 18.5771
  • Euro 18.0412
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

"Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılmıyor"

» »
Orman Mühendisleri Odası (OMO) ile Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), çöp alanlarında çıkan yangınların tehlikeleri ve ağaçlandırma çalışmalarına düzeyi konusunda uyarıda bulundu.
"Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılmıyor"

OMO ve KEMA tarafından yapılan ortak açıklamada, son zamanlarda çöplüklerde çıkan yangınlara işaret edilerek ülkede katı atıkların yönetimi konusunda bir planın uygulanmadığı, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanını da dahil çöplük alanlarının kaderine terk edildiği ileri sürüldü.

 İki örgüt, Dikmen çöplüğünün kapatılmasıyla ve Güngör’de düzenli katı atık depolama alanı oluşturulduğu ancak artık Güngör’ün vahşi çöplük yöntemi ile çalıştırıldığını, Güngör’deki alanın, katı atıkların toprak altına gömülmesi ile çok kısa süre içerisinde ikinci bir Dikmen çöplüğü faciası oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

 

 -Orman yangınları

 Ağaçlandırma çalışmalarının sembolik rakamlara düştüğü, bir yıldaki ağaçlandırma çalışmalarının kaybedilen ağaç servetini karşılayamayacak seviyeye düştüğü iddia edilen açıklamada,  “Son 5 yılda yangınlar ile kaybedilen orman alanlarının yerine ağaçlandırma yapılamadığını görmekteyiz. Orman Dairesi’nin personel durumu ve fiziki altyapısı yetersiz duruma gelmiştir. Gereken önemin verilmemesi sonucu, küresel ısınma tehditleri sonucu çölleşme ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatmak isteriz” denildi.

 Açıklamada yanan ormanlık alanlar ile ağaçlandırılan ormanlık alanlarla ilgili şu bilgi verildi:

2017’de 39 hektar (Hektar-ha:10,000 metrekare) alan yangından zarar görürken, 12 hektar ağaçlandırıldı, 2018’de 308 hektar zarar görürken 5 hektar ağaçlandırıldı, 2019’da 22 hektar zarar görürken hiçbir ağaçlandırma yapılmadı. 2020’de 2071 hektar zarar görürken 26 hektar ağaçlandırıldı, 2021’de de 71 hektar zarar görürken 68 hektar ağaçlandırıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güngör ihalesi yine iptal!10 Ekim 2022 Pazartesi 14:12
  • Toplamda 22 Adet Yangın Meydana Gelmiştir10 Ekim 2022 Pazartesi 13:50
  • Bir Haftada 57 Kaza Gerçekleşti!10 Ekim 2022 Pazartesi 13:44
  • Erhürman: Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na ret oyu vereceğiz10 Ekim 2022 Pazartesi 13:18
  • Kayıp şahıslar bulundu10 Ekim 2022 Pazartesi 12:49
  • Kamu-İş üyesi hademeler, Meclis önünde eylem yaptı10 Ekim 2022 Pazartesi 12:34
  • DP tüm belediyelerde Meclis üyesi adaylarını çıkaracak10 Ekim 2022 Pazartesi 12:23
  • UBP, DP ve YDP bir iki gün içerisinde yerel seçimlerde ne yapacaklarını konuşacak...10 Ekim 2022 Pazartesi 12:21
  • TDP ile TKPYG TDP çatısı altında birleşme kararı aldı...10 Ekim 2022 Pazartesi 12:15
  • Hademelerden Meclis önüne eylem...10 Ekim 2022 Pazartesi 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti