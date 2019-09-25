Yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi

Dün akşam saat 21.30 sıralarında, Güzleyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Türkeli çemberi ile Yılmazköy arasında muhtemelen lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan FD 242 plakalı BMW marka salon araçta henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Polisten alınan bilgiye göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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