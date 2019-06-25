Yandaş Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Eşim dostum iktidara destek verdiğim için bana “Salak" diyor

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, 'Külliye'ye girmesinin bazı yandaş kanallara konuk olmasının yasak olduğunu iddia etti. "Mevcut iktidara bahsettiğim kaygılarla destek vermenin bedelini benden daha sert şekilde ödeyen kimse var mıdır bilmiyorum" diyen Kılıçarslan, yakın çevresinin kendisine "Ulan salak! Bazı yerlerde vereceğin ücretsiz konferansların açılan telefonlarla yasaklandı, bin türlü işine bin kez engel olundu; sen hâlâ ana omurga deyip duruyorsun" dediğini söyledi.

Kılıçarslan'ın "Bu seçimi ben kaybettim" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: