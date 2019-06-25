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Yandaş Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Eşim dostum iktidara destek verdiğim için bana “Salak" diyor

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"Külliye’ye girişim yasak"
Yandaş Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Eşim dostum iktidara destek verdiğim için bana “Salak" diyor

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, 'Külliye'ye girmesinin bazı yandaş kanallara konuk olmasının yasak olduğunu iddia etti. "Mevcut iktidara bahsettiğim kaygılarla destek vermenin bedelini benden daha sert şekilde ödeyen kimse var mıdır bilmiyorum" diyen Kılıçarslan, yakın çevresinin kendisine "Ulan salak! Bazı yerlerde vereceğin ücretsiz konferansların açılan telefonlarla yasaklandı, bin türlü işine bin kez engel olundu; sen hâlâ ana omurga deyip duruyorsun" dediğini söyledi.

Kılıçarslan'ın "Bu seçimi ben kaybettim" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

(...)Siz şimdi zannediyorsunuz ki “iktidardan aldığı nimetlerle, iktidarın kendisine verdiği destekle böyle şeyler yazıyor” bu adam. Tam tersine olduğunu söylesem bakış açınız asla değişmeyecek ama ben yine de söyleyeyim. Mevcut iktidara bahsettiğim kaygılarla destek vermenin bedelini benden daha sert şekilde ödeyen kimse var mıdır bilmiyorum. Eşimin dostumun bana “ulan salak! Külliye’ye girişin yasak, bazı yandaş kanallara konuk olman yasak, bazı yerlerde vereceğin ücretsiz konferansların açılan telefonlarla yasaklandı, bin türlü işine bin kez engel olundu; sen hala ana omurga deyip duruyorsun” dediği de ayniyle vakidir.

Ne yapayım yani? İçerisinde bulunduğum ana omurga bana aynı zamanda “doğru bildiğini söylemekten de, kanınla-canınla destek vermekten de çekinme” cümlesini öğretti. O serinlikle yaşamayı çok seviyorum.

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