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Yangın bölgelerindeki yıldan yıla değişimin özeti: Giden geri gelemedi!

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“Timelapse” adı verilen özellik ile son 37 yıla ait 24 milyon uydu fotoğrafı etkileşimli bir deneyiminle derlenerek, internet kullanıcılarına sunulmaya başlandı.
Yangın bölgelerindeki yıldan yıla değişimin özeti: Giden geri gelemedi!

Türkiye’de son bir haftada çıkan 100’e yakın yangının büyük çoğunluğu kontrol altına alındı. Manavgat ve Marmaris’te çıkan yangınların kontrol altına alınması için de çalışmalar sürerken, Türkiye milyonların destek verdiği ağaçlandırma kampanyaları için fidan bağışı yarışına girdi.

Özellikle turistik bölgelerde çıkan orman yangınları, ekolojik dengede geri döndürülemez değişikliklere sebep olurken, milyonların gözü de haliyle Bodrum başta olmak üzere bu bölgelerdeki yangın öncesi ve sonrası yapılaşma çalışmalarına kilitlendi.

‘Türkiye’deki son yangınlar öncesinde ilgili bölgelerde yapılaşma ve orman varlığı ne durumdaydı?’ diye merak ederek, dünyanın tüm uydularından çekilen fotoğraflarla oluşturulan Google’ın en popüler servislerinden Google Earth’e başvurduk.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre çevre felaketleri, yangınlar ve ormanların yok oluşu başta olmak üzere küresel ısınma, şehirleşme ve de iklim krizine bağlı olarak yeryüzünde yaşanan değişimi gözler önüne seren Google Earth’e bu yılın nisan ayında önemli bir güncelleme gelmişti.

“Timelapse” adı verilen özellik ile son 37 yıla ait 24 milyon uydu fotoğrafı etkileşimli bir deneyiminle derlenerek, internet kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

Google Earth servisine gelen güncelleme ile artık sadece belirli bölgeler değil Türkiye dahil dünyanın herhangi bir noktasında deyim yerindeyse zamanı geri sarmak mümkün olabiliyor. Google Earth Timelapse ile yaşadığınız şehir, ilçe, semtin 1984 yılı ile 2020 yılı arasında nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz.

ZAMANI GERİ SARIN, NELERİ KAYBETTİĞİMİZİ GÖRÜN!

Biz de Google Earth’ün bu özelliğini, Türkiye’deki son yangınların çıktığı Bodrum Meşelik, Marmaris İçmeler gibi son günlerde ormanlarının birer birer yandığı bölgelerin 37 yıllık dönemde nasıl değiştiğini görebilmek için kullandık.

 

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