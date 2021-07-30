Yangın bölgesine giden Çavuşoğlu’na büyük tepki: Türkiye Cumhuriyeti’nin 3 uçağı mı var?

Antalya'da orman yangınları nedeniyle bölgeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tepki göstrerek "Memleket yandı" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınların ardından bölgeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tepki gösterildi.

Sosyal medya platformu Instagram'dan yayımlanan bir canlı yayın videosunda toplanan kalabalığa Çavuşoğlu'nun açıklama yapmak istedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasını kesen Manavgatlılar "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı? Var. Bravo! THK'de 10 tane uçak var, hepsi yatıyor. Konu senin yaşın değil. Ne amcası, ne abisi? Memleket yandı" dedi.