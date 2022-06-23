Yangın bu kez Çınarlı köyüne yaklaştı

Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangının Çınarlı köyüne yakın bir mesafede olduğu bildirildi.
Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangının Çınarlı köyüne yakın bir mesafede olduğu duyuruldu.
Açıklamada, personelin ve iş araçlarının tedbir amaçlı hazır vaziyette beklediği bildirildi. Olası bir durumda yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar için acil telefon numaraları bırakıldı.
Numaralar şöyle:
- 0548 830 0810
- 0542 851 6283
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