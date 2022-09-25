Yangın çıktı

24.09.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Pınarbaşı - Göçeri Anayolunun güney kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu 5 dönüm dağlık arazi içerisindeki kuru otlar ve makilik alan ile 5 adet alıç ağacı, 5 adet zeytin, 5 adet selvi, 2 adet nar, 2 adet limon ve 1 adet yenidünya fidanı yanarak zarar görmüştür.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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