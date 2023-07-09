Yangın Çıktı

09.07.2023 tarihinde, 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Edwın Kunchıdı NDOFOR’un kalmakta olduğu apartman dairesinin balkonunda, muhtemelen söndürülmeden atılan sigara izmaritinden dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, balkonda bulunan klimanın dış ve iç üniteleri, 2 adet plastik sandalye, bisiklet ve perde avizesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.