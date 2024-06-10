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Yangın çıktı

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Yangın çıktı
Yangın çıktı

1.         10.06.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir retoranın altı kısmında bulunan kartonların tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın restoran çalışanları ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu kartonların üzerinde bulunan toplam 35 adet şezlong yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         10.06.2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Bafra’da İskele Tepe Sokak’ta park halinde bulunan GP 970 plakalı salon aracın muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü ile ön kısmı yanarak zarar görürüken, çıkan ısıdan dolayı ise sağ ön ve arka kapılarda bulunan hava yastıkları da patlamış ve aracın yanında park halinde bulunan başka bir aracın da arka tamponu ile sağ arka lambaları da zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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