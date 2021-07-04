  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,2650
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Yangın devam etti ama Tatar'ın yardım teklifine cevap vermediler!

» »
Yangın devam etti ama Tatar'ın yardım teklifine cevap vermediler!
Yangın devam etti ama Tatar'ın yardım teklifine cevap vermediler!

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Limasol'daki yangını söndürme çalışmalarına yardım desteği Rum yönetimi Lideri Anastasiadis, Güney Kıbrıs’taki yangının devam etmesine rağmen yardım teklifine olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi....

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'da ki yangının söndürme çalışmalarına yardım etmeye hazır olduğunu iletti.

Anastasiadis, Tatar’ın teklifi üzerine konuyu değerlendireceklerini söyledi. Güney Kıbrıs’ta yangının halen devam etmesine rağmen Nikos Anastasiadis, Tatar’ın yardım teklifine olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi.

Birçok vatandaş sosyal medya üzerinden Anastasiadis’in tutumu eleştirirken yangın gibi olayların siyasi üstü olaylar olduğunu savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BTHK Başkanı Bürüncük: “Fiber Altyapısı Hem Maliyeti Düşürecek, Hem Kapasite ve Kaliteyi Artıracak”04 Temmuz 2021 Pazar 11:42
  • 37 kişi ve 3 iş yeri yasağa uymadı04 Temmuz 2021 Pazar 10:16
  • Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, “Hurma Ağaçlarının Budanması ve İlaçlanması Projesiyle 2020 Avrupa Çevre Fonu Ödülüne Layık Görüldü”04 Temmuz 2021 Pazar 10:13
  • Cumhurbaşkanı Tatar Elazığ'da Halkın Yoğun İlgisiyle Karşılandı04 Temmuz 2021 Pazar 10:10
  • Çatalköy'de ikametgahında ölü bulundu!04 Temmuz 2021 Pazar 10:07
  • 62 yaşında Ani ölüm04 Temmuz 2021 Pazar 10:07
  • Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Kuruldu04 Temmuz 2021 Pazar 10:06
  • Sıcak hava dalgası ülkemizde etkisini sürdürüyor04 Temmuz 2021 Pazar 10:01
  • Son Dakika:YANGIN'da Trodos'ta kaybolan 4 kişi ölü bulundu!04 Temmuz 2021 Pazar 09:19
  • 11 Uçakla yangına müdahale başladı... Henüz kontrol altına alınamadı!04 Temmuz 2021 Pazar 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti