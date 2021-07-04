Yangın devam etti ama Tatar'ın yardım teklifine cevap vermediler!

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Limasol'daki yangını söndürme çalışmalarına yardım desteği Rum yönetimi Lideri Anastasiadis, Güney Kıbrıs’taki yangının devam etmesine rağmen yardım teklifine olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi....

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'da ki yangının söndürme çalışmalarına yardım etmeye hazır olduğunu iletti.

Anastasiadis, Tatar’ın teklifi üzerine konuyu değerlendireceklerini söyledi. Güney Kıbrıs’ta yangının halen devam etmesine rağmen Nikos Anastasiadis, Tatar’ın yardım teklifine olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi.

Birçok vatandaş sosyal medya üzerinden Anastasiadis’in tutumu eleştirirken yangın gibi olayların siyasi üstü olaylar olduğunu savundu.