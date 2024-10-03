Yangın (Gelişme)

02 Ekim 2024 tarihinde, farklı bölgelerde çıkan iki yangın sonucu önemli maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yangınlar kontrol altına alınırken, zarar gören alanlarda soruşturma başlatıldı. İşte detaylar:

1. Yayla’daki Yangın:

02 Ekim 2024 saat 15:30 sıralarında, Yayla’da kullanılmayan bir okulun avlusunda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını söndürmeyi başardı. Ancak, yangın sonucu yaklaşık 180 metrekarelik bir alanda kuru otlar ve 13 adet çam ağacı yanarak zarar gördü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenememiş olup, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2. Aydınköy’deki Yangın:

Aynı gün, saat 17:30 sıralarında, Aydınköy’de bir şahsa ait arazi içerisinde de yangın çıktı. Sebebi henüz tespit edilemeyen bu yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 100 metrekarelik bir alandaki kuru otlar ve çalılar, ayrıca 3 adet 6 metre uzunluğunda sulama hortumu yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Yangınların çıkış nedenlerinin araştırılması ve yangınla ilgili gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar sürmektedir.