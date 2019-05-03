Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerine yangın temel eğitimi veriliyor

Eğitim, orman yangınlarında ve ormancılık çalışmalarında görev yapacak personelin ormancılık alanında deneyim ve becerilerinin artırılması yanında, iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun çalışılması amacıyla yapılıyor.

Yangın Temel Eğitim Programı, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü tarafından veriliyor.

İlk aşamada dün, İskele ve Lefkoşa bölgesinde görevlendirilen personel sözkonusu eğitimi aldı. Bugün de Girne ve Alevkayası’nda aynı eğitimler yer alıyor. Eğitim programının, 6 Nisan 2019 tarihinde (Pazartesi) Güzelyurt bölgesinde görevlendirilen personele verilmesiyle tamamlanması hedefleniyor.