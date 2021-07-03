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Yangın kontrol altına alınamadı!

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Limasol’a bağlı Arakapas’ta çıkan büyük yangın hala kontrol altına alınamadı.
Yangın kontrol altına alınamadı!

Kıbrısın güneyinde, Orman Dairesi Müdürü, Avrupa Birliği ve İsrail’den 8 tane havadan yangın söndürme aracı talebinde bulunduklarını açıkladı. 

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesildi.

Yangınla ilgili kriz masası kurulurken, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu bildirdi.

Anastasiadis'ten Tatar'ın yardım teklifine henüz olumlu cevap gelmedi!

Limasol ve bölgesinde çıkan yangın devam ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken Rum yönetimi AB'den ve İsrail'den yardım istedi.

 

TATAR ANASTASİADİS'i ARADI

İşte Tatar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerimi ileterek yangına müdahale için yardım teklifinde bulundum.

Trodos'un Limasol'a bağlı Arakapa bölgesinde başlayan ve şiddetli rüzgarla bölgeye yayılan yangın , "insani konular en büyük hassasiyetimizdir, bu gibi durumların dini, dili, ırkı olmaz, Güney komşumuz dilerse yardıma hazırız" şeklinde kendisine açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerinde bulundum.

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Rum yönetimi lideri Anatasiadis'in Tatar'ın teklifine henüz olumlu bir cevap vermediği öğrenildi.

 

 

YUNANİSTAN 2 YANGIN UÇAĞI GÖNDERDİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, yangını söndürmeye yardımcı olması için 2 yangın uçağı gönderdiklerini duyurdu.

 

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