Yangın kundaklamadan çıktı, polis tutuklama yaptı!

KUNDAKLAMA (YANGIN GELİŞME)
22.05.2021 tarihinde, Boğazköy Oray Sitesinde bulunan Hüseyin DAĞ’ın kalmakta olduğu ikametgahta meydana gelen yangın sonucu yürütülen ileri soruşturmada; yangının aynı yerde sakin eşi F.D.(K-46)’nin aile içi sorunlar nedeniyle yatak odası içerisine yanıcı madde döküp ateşe vermesi neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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