YANGIN... Mersinlik Köyü çok acil tahliye ediliyor!

ÇOK ACİL DUYURU
Mersinlik köyü halkına çok acil duyuru
Rüzgarın yön değiştirmesinden ve geniş bir alana yayılmasından dolayı köyün acilen tahliye edilmesi gerekmektedir. Köy halkı köyü çok acil olarak boşaltması rica olunur.
İskele Kaymakamı
ÇOK ACİL DUYURU
Mersinlik köyü halkına çok acil duyuru
Rüzgarın yön değiştirmesinden ve geniş bir alana yayılmasından dolayı köyün acilen tahliye edilmesi gerekmektedir. Köy halkı köyü çok acil olarak boşaltması rica olunur.
İskele Kaymakamı
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