  • BIST 2.556,14
  • Altın 1020.217
  • Dolar 17.3652
  • Euro 18.314
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

YANGIN... Mersinlik Köyü çok acil tahliye ediliyor!

» »
Mersinlik Köyü çok acil tahliye ediliyor!
YANGIN... Mersinlik Köyü çok acil tahliye ediliyor!

‼️ÇOK ACİL DUYURU‼️

Mersinlik köyü halkına çok acil duyuru

Rüzgarın yön değiştirmesinden ve geniş bir alana yayılmasından dolayı köyün acilen tahliye edilmesi gerekmektedir. Köy halkı köyü çok acil olarak boşaltması rica olunur.

Ertuğrul Toroslu

İskele Kaymakamı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toroslu: Yangın henüz kontrol altına alınamadı, hava müdahalesi duracak!23 Haziran 2022 Perşembe 19:35
  • Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'dan yeni açıklama: "Mücadele devam ediyor..."23 Haziran 2022 Perşembe 16:40
  • 12 bin dönüm yandı23 Haziran 2022 Perşembe 13:24
  • “Yangına 5 helikopter ile müdahale ediliyor , İsrail’den de 2 uçak hareket etti”23 Haziran 2022 Perşembe 10:51
  • İskele Belediyesi: İçecek v.b. desteklerinizi İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'na bırakılmalı23 Haziran 2022 Perşembe 01:21
  • Toroslu: Ardahan köyü de tahliye ediliyor23 Haziran 2022 Perşembe 00:40
  • İskele Kaymakamı Toroslu: Mersinlik tamamen boşaltıldı, Ardahan ve Topçuköy’e hazır olun talimatı verildi23 Haziran 2022 Perşembe 00:21
  • İskele'de camilerden halka çağrı yapıldı... İtfaiye destek istendi.. (VİDEO)22 Haziran 2022 Çarşamba 23:22
  • Yangın... Söndürme çalışmalarına ara verildi... 6 Bin dönüm yandı....22 Haziran 2022 Çarşamba 20:11
  • Yangın Tatlısu istikametine doğru ilerliyor!22 Haziran 2022 Çarşamba 17:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti