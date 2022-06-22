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Yangın... Söndürme çalışmalarına ara verildi... 6 Bin dönüm yandı....

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Söndürme çalışmalarına ara verildi... 6 Bin dönüm yandı....
Yangın... Söndürme çalışmalarına ara verildi... 6 Bin dönüm yandı....

Mersinlik’te önceki gün başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, ormanlık alana sıçradı.

 

6 BiN DÖNÜM YANDI GAVRULDU!

 

UÇAK VE HELİKOPTERLER MÜDAHAL ETTİ

Mersinlik’te devam eden yangını söndürme çabalarına Türkiye ve İngiliz üslerinden gelen 3 helikopterle birlikte, Güney Kıbrıs’tan da 2 uçak katkı koydu. Mersinlik bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. KKTC unsurlarının karadan sürdürdüğü söndürme çalışmalarına, TC, İngiliz üsler bölgesi ve Rum kesiminden de hava taşıtlarıyla destek veriliyor. Yangında, şimdiye kadar 5 bin ile 5 bin 500 dönüm arası alan yandı

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4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çalışmalar devam ederken dumandan etkilenip hastaneye kaldırılanların sayısı 4'e yükseldi. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye personeli de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

 

İKİ KİŞİYE TUTUKLAMA

Polis, Mersinlik’teki yangına bir iş aracındaki kısa devrenin neden olduğunu açıkladı, olayla ilgili H.K ile A.Ş tutuklandı. Her iki şahıs “ihmalkarlık sonucu yangına sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

 

POLİS YANGIN NEDENİNİ AÇIKLADI

21.06.2022 tarihinde, 13:00-14:00 saatleri arasında, Tatlısu-Ağıllar köyleri arasında bulunan H.K.(E-53)’ya ait orman evinde, H.K’nin direktifi ile A.Ş.(E-28) kullanımındaki kepçe ile bahse konu orman evinin yollarında yapılan temizlik sonrası konu kepçeyi yol içerisinde park halinde bıraktığı esnada, gerekli emniyet tedbirlerini almaması nedeniyle akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiş ve yangın rüzgarın etkisiyle yol kenarından ormanlık alana sirayet etmiştir. Çıkan yangın sonucu bahse konu kepçe tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Ormanlık alana yayılan yangın söndürme çalışmaları halen devam etmektedir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILIDI

Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çalışmalar devam ederken dumandan etkilenip hastaneye kaldırılanların sayısı 4'e yükseldi. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye personeli de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

 

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