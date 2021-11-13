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Yangın söndürme çalışmalarına GKK ve vatandaşlar da destek veriyor

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Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda devam eden yangını söndürme çalışmalarına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve vatandaşlar da destek veriyor.
Yangın söndürme çalışmalarına GKK ve vatandaşlar da destek veriyor

Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda devam eden yangını söndürme çalışmalarına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve vatandaşlar da destek veriyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, çöplükteki yangının söndürülmesi için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bir ekskavatör, bir dozerle katkıda bulunuyor. Ayrıca vatandaşlara ait iki dozerle de ayırma ve örtme çalışmaları yapıldığı, özele ait kamyonlarla kum, belediyelere ait tankerlerle su taşınarak söndürme ve soğutma çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

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