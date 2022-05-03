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Yangın Söndürme Helikopterleri İçin AB Nezdinde Girişim

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Yangın Söndürme Helikopterleri İçin AB Nezdinde Girişim
Yangın Söndürme Helikopterleri İçin AB Nezdinde Girişim

Güney Kıbrıs’taki ilgili makamların, yangın söndürme amaçlı  kullanılmak için başka uçuş unsurlarının temin edilememesi durumunda Rus “Kamov” helikopterlerinin kiralanmasına olanak tanınması amacıyla AB nezdinde girişimde bulunduğu belirtildi. 

Alithia gazetesine göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis konu hakkında yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı’nın, başka uçuş unsurlarının temin edilememesi durumunda Rus yangın söndürme “Kamov” helikopterlerinin kiralanmasına izin vermesi için Brüksel’e talepte bulunduğunu ifade etti. 

Kadis, Tarım Bakanlığı’nın özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından oluşan koşulların ardından gerekli hazırlığa sahip olmak için her türlü çabayı sarf ettiğini  bununla birlikte Rus çıkarlarıyla ilgisi bulunan şirketler iş birliği yapılması konusunda kısıtlamaların da bulunduğunu anımsattı.

Tüm bunların, ek uçuş unsuru temin edilmesi sürecini etkilediğini ve bazı gecikmeler yaşanmasına neden olduğunu söyleyen Kadis, bir helikopter ve bir uçak kiralanmasına yönelik ihaleden sonuç alınamadığını belirtti. 

Kadis açıklaması çerçevesinde ayrıca ileriki günlerde konuya ilgi gösteren şirketlerle, bir sonuca varmak amacıyla müzakere sürecine başlayacaklarını da söyledi. 

Tarım Bakanlığı’nın bünyesinde 2 uçağın bulunduğunu söyleyen Kadis, 13 Mayıs’ta İspanya’dan iki uçak daha beklendiğini anımsattı.

Kadis, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan bir helikopter ve polise ait bir helikopterin kendi emirlerinde olduğunu ancak devletlerarası iş birliği aracılığıyla ek uçuş unsurlarının temini için de çabaların sarf edildiğini söyledi. 

Kadis ayrıca “Kamov” helikopterlerini kiralayan şirketin  yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdiklerini, yeşil ışık yakılması durumunda bu helikopterlerin en kısa zamanda gelmesi ihtimalinin bulunduğunu da ifade etti. 

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