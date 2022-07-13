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Yangın sonrası rehabilitasyon ve ormanları koruma toplantısı sonuç raporu yayınlandı

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Yangın sonrası rehabilitasyon ve ormanları koruma toplantısı sonuç raporu yayınlandı
Yangın sonrası rehabilitasyon ve ormanları koruma toplantısı sonuç raporu yayınlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, yanan bölgelerdeki ekosistemin tamiri için eylem planı oluşturmak amacıyla yaptığı toplantının sonuç raporunu yayınladı. “Ülkemizde Yangına Sebep Olan Sorunlar”, “Yanan Bölgelerin Rehabilitasyonu” ve “Koruyucu önlemler ve yapılması gerekenler” başlıkları ile yayınlanan raporda, yangınların sebepleri ele alındı. Bunlardan bazıları, yol kenarlarındaki ve orman çevresindeki kuru otların temizlenmemesi, ormanlık arazilere kontrolsüz biçimde bırakılarak yayılan atıklar, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, gayrı yasal olarak oluşturulan vahşi atık depolama alanları olduğu saptandı.

Orman Dairesi'nin kurumsal gücünün zayıflamasına yapılan vurgu yanında, iklim krizi ile artması beklenen orman yangınları sonrasında, yanan alanların rehabilitasyon çalışmaları için “tohum stokları” oluşturulması gerektiği kaydedildi.

ORMAN ARAZİLERİ SİYASİ RANT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Raporda, 1995 yılında Orman Dairesinde 15 Orman Mühendisi olduğu, ancak aradan geçen 27 yıllık sürede Orman Mühendisi sayısının 8’e düşürüldüğü tespiti yapılırken, bugünkü fidan üretiminin 1980'li yıllardaki fidan üretimine gerilediği belirtildi. Rapora göre, son dönemlerde orman arazilerini siyasi ve/veya maddi rant alanı olarak gören bakış açısının, bu kurumsal zayıflamada etkisi büyük.


YANAN BÖLGELERİN REHABİLİTASYONU


CTP Kadın Örgütü’nün yayınladığı raporda, Avrupa Birliği finansmanıyla kurulan sistemlerin, gerekli personel bulunmadığı için atıl duruma geldiği kaydedilirken, orman alanlarında gayrı yasal bir şekilde oluşturulan çöplüklerin derhal ortadan kaldırılması için transfer istasyonlarının kurulması gerektiğinin altı çizildi. Habitat bütünleştirme çalışmaları, yabancı bir ülkeden getirilecek fidanlar, taş ocakları, 'Çevre Yönetim Birimi'nin oluşturulması gibi konuların işlendiği raporda, ada genelinde çıkan yangınları durdurmak için hem iki toplum arasında hem de BM nezdinde yürütülebilecek ortak çalışmalara yer verildi. CTP Kadın Örgütü Mersinlik yangını sonrası rehabilitasyon ve ormanları koruma toplantısı sonuç raporunun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz:
https://cumhuriyetciturkpartisi.org/KadinOrgutuMersinlikYanginiRaporu/mobile/index.html

 

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